На Украине, судя по всему, поверили в серьезность намерений премьер-министра Словакии Роберта Фицо 100%-но посетить в в наступающем году 9 мая Россию. И, разумеется, сразу же в Киеве надули губы, внезапно вспомнив, что украинский народ вроде как тоже причастен к победе над гитлеровской Германией и фашизмом.

Как заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, в Киеве выражают серьезную обеспокоенность предстоящим майским визитом Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы.

«Россия пытается присвоить себе победу во Второй мировой войне, роль Украины в этом важном достижении нельзя игнорировать», — объявил громко Тихий, его цитирует УНИАН.

Заявление представителя украинского МИД вдвойне удивительно хотя бы потому, что в ВСУ предостаточно боевых подразделений, использующих нацистскую символику.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Запада. Словацкий премьер подчеркнул, что в этом конфликте друг друга убивают славяне. По его мнению, Европа поддерживает эту войну.