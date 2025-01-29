ФК «Анжи» сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол

В своем официальном телеграм-канале ФК «Анжи» обратился к болельщикам и партнерам с сообщением о своем возвращении в спорт. Футболисты надеются, что смогут восстановить доверие своих поклонников. Кроме того, команда заинтересована в привлечении инвесторов и спонсоров. В сообщении указано, что после длительного перерыва игроки уверены в том, что матчи с их участием будут проходить ярко и эмоционально. Команда будет выступать в третьем дивизионе России.

«Возвращение «Анжи» — это не просто спортивное событие, это возвращение большой семьи, которая всегда была вместе, несмотря на все трудности», — указано в сообщении ФК.

СМИ напомнили, что ФК «Анжи» — бронзовый призер чемпионата России 2012/13. Команда потеряла профессиональный статус в 2022 году по причине отказа в выдаче необходимой лицензии. В высшем российском дивизионе впервые сыграла в 2000-м. Тогда ФК занял четвертое место. Команда достигала высот на многих престижных соревнованиях.

В ФК «Анжи» призвали следить за сообщениями в официальных каналах команды, чтобы не пропускать никаких событий в новом этапе развития футболистов.

Ранее сообщалось, что 10 игроков московского «Локомотива» были проверены на допинг в 2024 году.