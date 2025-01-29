РУСАДА: в 2024 году 10 игроков московского «Локомотива» были проверены на допинг

Согласно данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в 2024 году лидером по количеству проверок на допинг среди игроков клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) стали футболисты московского «Локомотива», сообщил ТАСС.

По данным агентства, в 2024 году тестирование проходили представители следующих команд: «Краснодар», «Зенит», «Спартак», «Динамо» (Москва), ЦСК, «Локомотив», «Ахмат», «Рубин», «Балтика», «Ростов», «Оренбург» и «Крылья Советов».

Игроков указанных команд проверяли неоднократно. Наименьшее количество проверок — всего одна — зафиксировано у команды «Оренбург». Наибольшее — у московского «Локомотива». В частности, проверку на допинг на протяжении года проходили 10 спортсменов, причем некоторых из них представители организации приглашали на тестирование дважды.

«Дмитрий Баринов (дважды), Алексей Батраков, Илья Лантратов (дважды), Евгений Морозов, Артем Карпукас, перешедший по окончании сезона-2023/24 в «Зенит» Максим Глушенков (протестирован в мае), Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьев», — сообщил ТАСС.

По данным агентства, самым проверяемым на допинг футболистом стал спортсмен Тамерлан Мусаев, который представляет интересы ЦСКА. Он проходил тестирование три раза.

Ранее сообщалось, что боксера Поветкина дисквалифицировали на четыре года за допинг.