ФНС подала иск о банкротстве космической компании SR Space

По информации издания, в картотеке опубликована информация исключительно о дате подачи заявления — 2 июля. Корреспондент направил запрос в АО «СР Спейс», на который пока ожидает ответ.

По данным издания, основателем компании является Олег Мансуров, который параллельно руководил рабочими процессами. Компания начала деятельность в июле 2020 года. Портфель АО включает восемь юридических лиц. У компании есть официальный сайт, где размещена справочная информация.

В частности, указано, что SR Space — частная космическая компания. В 2024 году выручка выросла. Тогда же чистый убыток оставил 154 млн руб. В 2025 году на основании решения ФНС были приостановлены операции по счетам компании в четырех банках. Российская компания специализируется на разработке суборбитальных и орбитальных ракет-носителей.

Ранее сообщалось, что участник группы «Каста» Шым закрыл свой бизнес в РФ.