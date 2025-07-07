ФНС подала иск о банкротстве космической компании SR Space
ФНС подала иск о банкротстве частной российской космической компании SR Space
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Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Москве подала в Арбитражный суд заявление о признании банкротом АО «СР Спейс», сообщил Интерфакс.
По информации издания, в картотеке опубликована информация исключительно о дате подачи заявления — 2 июля. Корреспондент направил запрос в АО «СР Спейс», на который пока ожидает ответ.
По данным издания, основателем компании является Олег Мансуров, который параллельно руководил рабочими процессами. Компания начала деятельность в июле 2020 года. Портфель АО включает восемь юридических лиц. У компании есть официальный сайт, где размещена справочная информация.
В частности, указано, что SR Space — частная космическая компания. В 2024 году выручка выросла. Тогда же чистый убыток оставил 154 млн руб. В 2025 году на основании решения ФНС были приостановлены операции по счетам компании в четырех банках. Российская компания специализируется на разработке суборбитальных и орбитальных ракет-носителей.
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