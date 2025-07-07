Участник группы «Каста» Шым закрыл свой бизнес в РФ

По информации издания, предприниматель Михаил Епифанов — это участник музыкального коллектива «Каста». Поклонники знают его под псевдонимом Шым. Музыкант самостоятельно обратился в ФНС с просьбой закрыть его бизнес. Основное направление предпринимательской деятельности было связано с областью исполнительских искусств. Деятельность ИП включала еще 55 наименований. Музыкант руководил компаниями, которые преимущественно специализировались на сельскохозяйственной сфере: лесоводство, разведение животных, рыболовство, выращивание различных культур.

По данным издания, решение принято 3 июля. Музыкант перенял идеи австрийского фермера Зеппа Хольцера, пропагандирующего пермакультуру. Эксперт считал, что главная задача сельскохозяйственной отрасли — воссоздать естественные экосистемы. Интересоваться темой Епифанов начал примерно 10 лет назад. В 2012 году он основал бюро пермакультурного ландшафтного дизайна. Параллельно Епифанов занимался творчеством. Он — один из четырех бессменных участников ростовского рэп-коллектива «Каста».

«В марте 2022 года вместе с другими членами группы Епифанов эмигрировал из России в Европу. Сейчас, как и его коллега по „Касте“ Хамиль (Андрей Пасечный), проживает в Португалии», — сообщил «Постньюс».

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