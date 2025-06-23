ФНС заблокировала счета директора Берлинского центра Карнеги

По информации издания, решение о блокировке счетов приняла инспекция ФНС № 43 по Москве в понедельник, 23 июня. Причина — задолженность в размере 100 тыс. руб., большая часть которой образовалась в результате двух административных штрафов. Оба были выписаны по причине нарушения иноагентской деятельности. В 2023 и 2024 годах сумма штрафа составила 40 тыс. руб. (за одно нарушение). В 2025 году Савеловский районный суд зарегистрировал в отношении Габуева еще одно дело по аналогичной статье.

По данным издания, журналист получал поддержку со стороны иностранных информационных площадок, что стало причиной для внесения его данных в реестр иноагентов. Решение было принято 26 мая 2023 года. Кроме того, уже около месяца Габуев находится в федеральном розыске. Российское МВД приняло такие меры на основании возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ФНС открыла исполнительное производство в отношении ФК «Химки».

*Признан в РФ иноагентом и внесен в список нежелательных организаций.

**Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.