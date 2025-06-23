ФНС открыла исполнительное производство в отношении ФК «Химки»: клуб задолжал налоговой 446,8 млн рублей

В отношении клуба открыто исполнительное производство из-за долга перед ФНС в 446,8 млн руб. В настоящее время дело находится на стадии судебного рассмотрения в первой инстанции.

ФК «Химки» занял 12-е место в РПЛ и по спортивному принципу сохранил место в высшем дивизионе. Однако комиссия РФС отказала клубу в лицензировании из-за финансовых проблем «Химок».

Оставшись без профессиональных соревнований, футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке своей деятельности. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что клуб не сможет возродиться с прежним названием в течение четырех ближайших лет.