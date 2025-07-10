Фон дер Ляйен анонсировала создание фонда реконструкции Украины

Пока в Европарламенте проходило голосование относительно резолюции о недоверии главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, политик выступила в Ватикане. На форум в сопровождении супруги также прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Во время мероприятия глава ЕК проинформировала о создании фонда реконструкции Украины. Она призвала привлечь €10 млрд инвестиций. Средства будут направлены на поддержку Киева. По ее словам, лидеры стран подписали гранты и кредитные гарантии.

«Я готова объявить о создании европейского фонда восстановления Украины, который мы создали совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком», — заявила она на конференции доноров помощи киевскому режиму в Риме.

Глава также призвала представителей европейского бизнеса уже сейчас начинать инвестировать в Украину. Спикер также сообщила, что €3 млрд будут переданы Украине из фонда поддержки, а €1 млрд — в рамках макрофинансовой помощи.

По информации издания, документы, о которых рассказала глава, уже опубликованы. Анонсированные €10 млрд — в настоящее время не являются реальными деньгами. Фон дер Ляйен ожидает, что именно такую сумму удастся привлечь в будущем. Меморандумы и проекты на данный момент подписаны на общую сумму до €2,3 млрд. Спикер отметила, что Евросоюз уже потратил на Украину почти €165 млрд.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине.