Фонд миллиардера Форреста выделит Украине $3,3 млн

Телеканал 9News сообщает о намерении австрийского миллиардера Эндрю Форреста выделить деньги для разминирования тех регионов Украины, в которых можно выращивать сельскохозяйственную продукцию.

Деньги поступят из благотворительного фонда Minderoo Foundation, который создал миллиардер из Австрии. Свою позицию он пояснил тем, что Украина — страна с богатым черноземом. На ее территории выращивают много сельскохозяйственных культур, которые потом экспортируют в другие страны в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Для обеспечения безопасной работы фермеров необходимо разминировать часть территорий. Фонд выделит для этого 5 млн австралийских долларов.

«Сельскохозяйственный сектор Украины жизненно важен для снабжения продовольствием всего мира, поскольку он является крупнейшим поставщиком пшеницы для Всемирной продовольственной программы ООН, а это означает, что возобновление работы сельского хозяйства в этой стране имеет решающее значение для многих людей по всему миру», — приводит телеканал слова Форреста.

На данный момент фонд не совершил ни одной транзакции на украинский счет. Миллиардер обещает, что будет выделена большая часть денег после завершения СВО, которую Киев потратит на восстановление инфраструктуры, строительство новых современных объектов.

Ранее в Польше посреди ночи неизвестные открыли вагоны и высыпали кукурузу, которую перевозили из Украины в другие страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала данный инцидент.