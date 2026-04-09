«Форд» взлетел и рухнул на крышу: как кочка превратила обычную поездку в ловушку из стекла и металла?

В Кемерове камеры видеонаблюдения зафиксировали момент жесткого дорожного инцидента, в котором иномарка буквально взлетела в воздух, перевернулась и приземлилась на крышу. Происшествие развернулось у дома, где легковой автомобиль на скорости наскочил на выбоину, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как уточнили корреспонденту «Сибдепо» в местном отделе ГИБДД, за рулем Ford Focus находилась 35-летняя женщина, а на соседнем сиденье — ее 31-летняя пассажирка. Внезапный удар о неровность на дороге, скрытую кашицей из тающего снега, стал роковым: колеса потеряли сцепление с покрытием, управление было утрачено. Машину подбросило с такой силой, что она вылетела за пределы проезжей части, после чего рухнула на землю и замерла вверх днищем.

По информации издания, очевидцы вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. По словам врачей, работавших на месте, обе женщины получили травмы различной степени тяжести. Им оперативно оказали необходимую помощь. Экстренная госпитализация никому из них не потребовалась.

В социальных сетях очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как в воздух взметнулась крошка льда и грязи, а внутри покореженного салона оказались заблокированы два человека. В ведомстве подтвердили, что для деблокировки пострадавших из металлической и стеклянной ловушки потребовалась помощь спасателей. Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося.

Согласно предварительной информации, именно состояние дорожного полотна — наличие глубокой выбоины — спровоцировало потерю контроля над транспортным средством.

Ранее фотокорреспондент VSE42.Ru показал, в каком критическом состоянии находятся дороги в Кемерове.