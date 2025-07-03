Путин прервал форум АСИ ради звонка Трампа

Фото: [ Сотрудничество двух стран обсудили на заседании Совета регионов России и Узбекистана/Медиасток.рф ]

Владимир Путин неожиданно завершил участие в форуме АСИ, объявив о предстоящем телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Американский президент подтвердил беседу на 17:00 по московскому времени. Об этом пишут РИА Новости.

Российский лидер буквально на ходу изменил планы, обратившись к участникам форума Агентства стратегических инициатив с предложением передать что-то президенту США. Путин попросил микрофон для желающих высказаться, подчеркнув важность предстоящего разговора.

Дональд Трамп официально подтвердил телефонную беседу, назначенную на пять вечера по московскому времени.

Участники форума АСИ стали невольными свидетелями дипломатического момента — редкого случая, когда внешнеполитические переговоры вторгаются в публичное мероприятие.

Содержание предстоящего разговора пока остается тайной.

Ранее стало известно о том, что Трамп и Зеленский скоро обсудят приостановку военной помощи Украине.