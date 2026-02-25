Фото стоимостью 100 тыс. руб.: в Приморском крае приняли поправки в закон об административных нарушениях

По информации издания, в регионе ввели полный запрет за публикацию в Сети любых материалов (фото и видео) о беспилотниках, а также о последствиях их работы. Нарушителям придется платить штраф. Россиянам пояснили, что запрещено демонстрировать, с какой локации был запущен дрон, куда он упал. Недопустимо сообщать об объектах, пораженных БПЛА, а также о принесенном ущербе.

По данным издания, под запрет также попала публикация данных о расположении военных частей, о позициях бойцов Минобороны РФ, о средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы.

«Данные меры принимаются потому, что публикация таких материалов позволяет противнику скорректировать удары, оценить геолокацию и повторить атаку для достижения цели. При этом своими публикациями граждане нередко создают почву для фейковой информации врага», — прокомментировали эксперты.

По информации краевого департамента по координации правоохранительной деятельности, за нарушения новых правил размер штрафа устанавливается в зависимости от статуса. Граждане выплачивают от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб., должностные лица — от 5 тыс. до 15 тыс. руб., компании — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Если в течение года после выплаты первого штрафа гражданин снова нарушил правила, сумма взысканий увеличивается. Так, для юридических лиц штраф достигает 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Смоленской области погибли четыре человека.