Беспилотники ВСУ атаковали Смоленскую область: есть погибшие
Mash: в результате атаки БПЛА в Смоленской области погибли четыре человека
Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие по добыче удобрений, расположенное в Дорогобужском районе Смоленской области. По данным телеграм-канала Mash, инцидент произошел утром, около 06:00 мск, 25 февраля. В результате происшествия погибли не менее четырех человек.
Как сообщил источник, удар пришелся по территории завода. О других разрушениях или пострадавших пока не сообщается.
На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства случившегося. Эта атака стала очередным эпизодом ударов беспилотников по объектам в российских регионах, совершаемых киевским режимом.
Ранее сообщалось, что в Альметьевске из-за атаки украинских БПЛА пришлось останавливать движение общественного транспорта.