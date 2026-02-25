Беспилотники ВСУ атаковали Смоленскую область: есть погибшие

Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие по добыче удобрений, расположенное в Дорогобужском районе Смоленской области. По данным телеграм-канала Mash, инцидент произошел утром, около 06:00 мск, 25 февраля. В результате происшествия погибли не менее четырех человек.

Как сообщил источник, удар пришелся по территории завода. О других разрушениях или пострадавших пока не сообщается.

На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства случившегося. Эта атака стала очередным эпизодом ударов беспилотников по объектам в российских регионах, совершаемых киевским режимом.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске из-за атаки украинских БПЛА пришлось останавливать движение общественного транспорта.