Фотопроект для ветеранов СВО и их семей стартовал в Подмосковье

Участники специальной военной операции и их родственники в Ступино теперь могут бесплатно воспользоваться услугой семейной фотосъемки благодаря новому проекту ветеранской организации, сообщил REGIONS со ссылкой на местную телекомпанию «ТВ-Комсет».

Инициатором проекта выступила супруга военнослужащего Ольга Володина. Инициатива была одобрена и быстро реализована. В здании администрации организовали помещение для съемок. Первыми героями фотосессии стала семья Дегтяренко из Верзилова.

Сейчас Виталий Дегтяренко работает на одном из ступинских предприятий. Он активно помогает ветеранской организации. Более года назад до демобилизации Виталий выполнял боевые задания в зоне спецоперации ради защиты соотечественников, но был вынужден вернуться домой из-за состояния здоровья. Его супруга организовала клуб жен и матерей в своем микрорайоне. Она активно участвует в жизни сообщества и сборе гуманитарной помощи.

«Для меня фотография ценна как память. Хочется, чтобы у семей участников тоже было что показать своим внукам и правнукам, чтобы гордились своими героями», — пояснила инициатор проекта Ольга Володина.

В организации подчеркнули, что такие проекты являются составным элементом системной работы по всесторонней поддержке ветеранов.

«Есть опыт еще Кавказской войны, когда у вернувшихся ребят были проблемы, они не могли найти себя, не хватало поддержки. Чтобы не повторять ошибки прошлого, я и вступил в ассоциацию. Мы оказываем помощь, участвуем в патриотическом воспитании молодежи, делимся советами», — отметил активист объединения Виталий Дьяконов.

Заявить о желании принять участие в проекте можно через телеграм-канал организации, написав в чат. Фотографировать семьи будет Ольга Володина и ее коллега. В скором времени по инициативе общественной организации состоится неформальная встреча участников, во время которой они обсудят новые идеи по поддержке ветеранов и их членов их семей. Часто на таких мероприятиях участники предлагают эффективные проекты по оказанию помощи.

