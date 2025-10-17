В Павловском Посаде открылась выставка «Отец Героя» с портретами отцов участников СВО

В Павлово-Посадском городском округе начала работу передвижная выставка «Отец Героя», представляющая собой коллекцию фотографий отцов военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции.

Экспозиция впервые была продемонстрирована в стенах Московской областной Думы, а теперь продолжает свое путешествие по муниципальным образованиям региона. На снимках запечатлены родители защитников Отечества из разных городов Подмосковья. Особенностью проекта стало то, что в руках каждого отца запечатлены не просто портреты сыновей, а личные вещи, награды и документы, которые стали символической связью между поколениями.

Среди представленных работ — фотография павловопосадца Игоря Обскова и история его сына Семена. Молодой человек, родившийся 14 декабря 2002 года, окончил местный техникум с отличием по специальности «пожарный». После призыва в армию в 2021 году он перешел на контрактную службу и с февраля 2022 года принимал участие в боевых действиях.

Семен Обсков участвовал в сражениях под Старым Крымом, освобождении Мариуполя, получил ранение в августе 2023 года, а 3 марта 2024 года погиб при выполнении боевой задачи в Бахмуте. За проявленное мужество был награжден Орденом Мужества, медалями Суворова и «За боевые отличия», а также удостоился благодарности Президента Российской Федерации.

«Благодарю депутата Московской областной Думы Линару Раимовну Самединову за то, что именно в преддверии Дня отца эта важная экспозиция открылась в нашем округе», — сказал Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Организаторами выставки выступили Госфонд «Защитники Отечества», Государственная Дума, Московская областная Дума и региональное отделение партии «Единая Россия». Проект призван подчеркнуть роль семейного воспитания в формировании таких качеств, как патриотизм, честь и достоинство.

Ранее сообщалось, что штаб в Павлово-Посадском округе принимает заявки на гуманитарную помощь для военных.