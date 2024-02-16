Фоторепортаж NewsTracker: в школе Беслана спустя 20 лет после теракта на стенах следы от пуль и крови

Здание школы, в которой 1 сентября 2004 года погибли 333 человека, до сих пор напоминает о жесточайшем теракте в Беслане: следы от пуль на стенах и полу, разрушенные кирпичи и мемориальные таблички погибших родителей, спасателей, учеников и учителей, сообщает newstracker.ru .

Фото: [ newstracker.ru ]

Школа, в которой произошел теракт, закрыта. В здание может пройти любой желающий. За порядком следит охранник. На входе висит предупреждающая нынешнее и будущее поколения табличка:

«Это не должно повториться».

По периметру возле входа стоят венки. Внутри здания установлен поклонный крест. Местные жители рассказали, что его несколько раз ломали родители, чьи дети погибли в тот день. Крест был установлен снова. Рядом стоит ваза для живых цветов.

В спортивном зале висят фотографии погибших. Рядом все напоминает о трагедии: выбитые кирпичи, следы от пуль. На баскетбольном кольце развешены статуэтки маленьких ангелочков. Вся стена за кольцом изрешечена: так много выстрелов произвели террористы по ней.

Фото: [ newstracker.ru ]

Отдельно установлена табличка с именами погибших родителей младшеклассников, тела которых выбрасывали из окон. На том же месте погибли спасатели. Их имена также увековечены.

К мемориалу принято приносить игрушки, цветы и воду. Тогда многие заложники погибали от обезвоживания. Воды у них не было, а в заточении люди провели более двух суток. Спустя 20 лет после трагедии, в некоторых местах остались следы крови. Ее было так много, что всю не удалось убрать. Она впиталась в дерево.

Возле школы установлен стенд памяти, где выбиты имена всех погибших. На территории вблизи школы построили церковь Новомучеников.

Фото: [ newstracker.ru ]

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