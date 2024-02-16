Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили расчет РСЗО Vampire, обстрелявший 15 февраля Белгород

Военкор Евгений Поддубный на странице в интернет- мессенджере проинформировал, что армия РФ вычислила расчет РСЗО Vampire, с которого был произведен обстрел Белгорода 15 февраля, и уничтожила его.

Военкор рассказал, что российские военнослужащие установили место размещения расчета РСЗО Vampire — район населенного пункта Липцы. Данные были получены путем разведки. Ракетчики Армии России с применением ОТРК атаковали расчет вечером 15 февраля.

«В результате уничтожен расчет, боевая машина. В ходе удара есть убитые и раненые среди личного состава противника, который находился в зоне поражения нашей ракеты», — написал военный корреспондент Поддубный.

Военкор напомнил, что случилось. Украинские военные, которые расположились в 40 км от Белгорода в районе украинского населенного пункта Липцы, выпустили 18 ракет из РСЗО чешского производства по мирному городу. ПВО сбили 14 ракет, что сохранило жизни многих жителей Белгорода.

ВСУ убили семь человек, в том числе грудного ребенка. Армия РФ продолжает вычислять бригады, которые дают подобные террористические указания.

«Теракт - это месть киевского режима за неудачи на фронте. Армия противника - это армия трусов и детоубийц», — считает военкор.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщил о состоянии здоровья пострадавших вследствие агрессии ВСУ, уточнив, что их количество увеличилось до 19 человек. Мирные жители Белгорода поделились с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», что им пришлось пережить и как они справляются с психологической травмой после обстрела города накануне Нового года.