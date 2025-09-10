Фотосессии с цветами и украшение дома: как 10 сентября празднуют День разноцветных букетов

В среду, 10 сентября, принято создавать интересные композиции из цветов и дарить их близким людям, сообщил sovainfo.ru.

Особое внимание празднику уделяют флористы. Они организовывают выставки, конкурсы и мастер-классы. Эксперты представляют вниманию россиян композиции, которые собирают не только из цветов. В качестве декора выбирают ягоды, природные материалы и различные ткани. Принято дарить цветочные композиции. Кроме того, в этот день цветами украшают дома. Можно организовать фотосессию, главным акцентом которой станут цветы. Цель праздника — обратить внимание на красоту природы, напомнить о символике различных цветов.

По данным издания, 10 сентября также празднуют Дeнь aльпaкa, Мeждунapoдный дeнь мaкияжa, Дeнь кapaмeльнoгo чизкeйкa и Дeнь oбмeнa идeями. День отмечен в народном календаре. Люди завершали последнюю жатву хлебов. Крестьяне знали, что до наступления холодов важно успеть убрать хлеб. Люди вывозили с полей снопы и складывали в скирды. Сбор урожая сопровождался ярмарками и народными гуляниями.

