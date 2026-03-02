Фотосессия на печи: жительница Наро-Фоминска оседлала бронзового Емелю и вызвала критику в Сети

В центре Наро-Фоминска произошла неоднозначная история: девушка решила сделать фотографии, устроившись на памятнике Емеле. Скульптура сказочного персонажа на печи, установленная еще в 2008 году, давно стала городской достопримечательностью и излюбленным местом для встреч. Однако поведение девушки, забравшейся на бронзового героя, разделило мнения горожан, сообщил REGIONS.

Над образом улыбчивого парня в лаптях и рубахе с зонтом в руках скульптор Геннадий Новоселов трудился три месяца. Памятник успели полюбить и местные, и приезжие, но такое «общение» с арт-объектом понравилось не всем.

В социальных сетях разгорелась дискуссия. Часть пользователей отреагировала с юмором, заметив, что «Емеле, видимо, стало веселее». Другие возмутились, напомнив, что памятник — это не аттракцион, а часть культурного наследия, требующая уважения.

Корреспондент REGIONS обратился к культурологу, чтобы понять грань между невинной шалостью, незнанием правил поведения и сознательным пренебрежением к общественному пространству.

«Такое поведение — маркер отношения человека к среде, в которой он живет. Это далеко не всегда умышленная грубость, зачастую причина кроется в инфантильности и отсутствии осознания, что пространство города принадлежит всем. Однако ответственность за собственные действия неизбежна», — рассказал эксперт.

