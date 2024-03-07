FP: войска НАТО не будут напрямую защищать Украину

Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy сообщил, что НАТО не будет напрямую вступать в вооруженный конфликт с Россией даже при условии, что Украина станет членом альянса.

Автор материала отметил, что США настаивают на широкой интерпретации V статьи. Если на страну-участницу НАТО нападает другая страна, то все остальные члены не обязаны в обязательном порядке принимать участие в вооруженном столкновении. Каждая страна будет самостоятельно принимает решение.

Эксперт отмечает, что Украине не стоит рассчитывать на поддержку НАТО и надеяться на вступление в альянс.

«НАТО — это вовсе не волшебный щит», — высказал мнение профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

Эксперт также предполагает, что НАТО менее заинтересовано в Украине, чем Россия. Для РФ это вопрос собственной безопасности. Понимая это, в стране объявили мобилизацию, а теперь люди добровольно готовы защищать Родину. Население НАТО не столь заинтересовано в том, чтобы их военные принимали участие в СВО.

Ранее генерал-полковник Зарудницкий аргументировал свою позицию, почему конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну.