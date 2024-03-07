Генерал-полковник Зарудницкий: конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну

Начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий опубликовал большую статью, в которой прогнозирует, чем может закончиться вооруженный конфликт на Украине. Материал размещен в издаваемом Минобороны РФ журнале «Военная мысль», копия которого находится в распоряжении РИА Новости .

Эксперт уверен, что Европа добивается ослабления России, вплоть до ее распада. Вооруженный конфликт на Украине спровоцирует новые боестолкновения по всей Европе, в которые втянут Россию. Генерал-полковник Владимир Зарудницкий не исключает, что Запад целенаправленно будет создавать такие условия, при которых РФ будет вынуждена воевать. США и их западные партнеры таким способом будут сохранять гегемонию.

«Основным источником военных угроз нашему государству выступает антироссийская политика США и их союзников, ведущих гибридную войну нового типа в целях всемерного ослабления России, ограничения ее суверенитета и разрушения территориальной целостности», — пишет автор материала.

Эксперт уверен, что России необходимо адекватно оценивать ситуацию в мире. Важно укреплять оборонную промышленность, наращивать производство современного высокоточного оружия. Приоритет национальной безопасности необходимо перенести в область обеспечения военной безопасности.

Меры необходимо проводить не только на правительственном уровне. В обществе важно добиться единения и понимания, как важно противостоять против общей угрозы со стороны США и Запада.

«Показанные автором тенденции изменения системы обеспечения военной безопасности требуют дальнейших исследований и, вероятно, станут основой для ее совершенствования в ближайшем будущем. Некоторые направления, учитывая складывающуюся обстановку и динамичное формирование новых угроз военной безопасности нашему государству, целесообразно реализовать уже на современном этапе», — подытоживает начальник академии Генштаба.

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