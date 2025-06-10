Зеленский ввел бессрочные санкции против «Движения первых» и «Артека»

Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против «Движения первых», международного детского центра «Артек» и ещё девяти организаций. Об этом сообщают украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против девяти юридических лиц, среди которых оказались «Движение первых» и международный детский центр «Артек». Полный перечень опубликован на официальном сайте украинского лидера. В документ также вошли такие структуры, как Российское общество «Знание», организация морских пехотинцев «Тайфун», а также региональные представители российских общественных инициатив на временно оккупированных территориях.

Помимо этого, под санкции попали Мелитопольский государственный университет, Центр культурных инициатив «Рассвет», ДОСААФ России в Севастополе и его морской инновационный филиал. Всем этим организациям запрещено взаимодействие с украинскими контрагентами, доступ к финансовым активам и участие в любых коммерческих или общественных проектах на территории страны.

Кроме юридических лиц, в санкционный список добавлены 46 физических лиц, преимущественно граждан РФ. Среди них представители администраций новых регионов, бизнесмены и общественные деятели. Как отмечают эксперты, подобные указы становятся частью системной практики Киева, направленной на изоляцию всего, что связано с Россией.

Ранее Зеленский заявил о готовности мобилизовать 27 тысяч человек в месяц.