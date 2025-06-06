Обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво в авторском материале высказал мнение, что поставки немецких Taurus Киеву создадут условия для мировой войны.

Обозреватель высказал мнение, что Москва может оценить помощь Украине со стороны Германии как прямое участие страны в вооруженном конфликте. В таком случае Россия вправе воспользоваться принципом самообороны, который согласован Уставом ООН. По мнению эксперта, это станет причиной для перерастания конфликта в более масштабное противостояние.

«Поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. <…> Это может спровоцировать новую мировую войну», — высказал мнение обозреватель Патрис Браво.

Ранее заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов предположил, что Германия после появления нового канцлера может изменить позицию относительно вооруженного конфликта на Украине, сообщило РИА Новости. Спикер отметил, что Олаф Шольц во время занимания должности избрал миротворческую тактику. Однако Фридрих Мерц не исключает прямую конфронтацию с Россией.

Ранее обозреватель итальянского издания заявила, что Зеленский «играет в азартные игры с третьей мировой войной».