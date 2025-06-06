Политический обозревать Клара Стателло в статье для портала L'AntiDiplomatico поделилась мнением, что президент США Дональд Трамп оказался в сложной ситуации из-за атак ВСУ по российским аэродромам.

Политический обозревать отметил, что в СМИ появилась информация об осведомленности США о планах Украины нанести удар по аэродромам РФ. В Белом доме данные опровергли. Эксперт уверен, что они были распространены целенаправленно — партнеры Украины заинтересованы в том, чтобы не дать России и США сближаться.

По мнению обозревателя, президент Украины Владимир Зеленский при помощи атак хотел унизить Россию. Ему важно показать, что ВСУ еще могут сражаться. Тогда партнеры продолжат передавать Киеву вооружения. Параллельно поставлена задача — принудить Трампа поддержать масштабный проект санкций против РФ.

«Зеленский снова играет в азартные игры с третьей мировой войной. Цель нападения на базы российской ядерной триады была не только военной, но и пропагандистской», — указано в материале.

По мнению эксперта, Трамп оказался в сложном положении из-за атак ВСУ. Переговоры между российскими и американскими дипломатами сделали реальной скорую встречу лидеров ядерных держав. Предположительно, Белый дом не сменил выбранный курс. Обозреватель напомнила, что Трамп первым заявил о подготовке ВС РФ к ответному удару.

Ранее сообщалось, что Киев продолжает разработку сложных спецопераций на территории России.