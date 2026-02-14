Шесть дней блинов и гуляний: россиянам назвали точные даты Масленицы-2026

В 2026 году Масленица будет отмечаться с 16 по 22 февраля. Даты праздника ежегодно меняются, поскольку они привязаны к Пасхе, которая в этом году выпадает на 12 апреля. Масленичная неделя всегда предшествует Великому посту и отсчитывается за 56 дней до главного христианского торжества, пишет РГ.

История праздника уходит корнями в дохристианскую эпоху. По одной из версий, славяне проводили обряды, чтобы прогнать зиму и приблизить тепло, связывая их с культом бога Ярилы. Позже церковь включила этот период в свой календарь как Сырную седмицу — время подготовки к посту, когда уже нельзя есть мясо, но разрешены молочные продукты, рыба и яйца.

Главным символом Масленицы стали блины. Считается, что писатель Александр Куприн в своем романе сравнил их с солнцем, и эта метафора закрепилась в народном сознании. Однако изначально блины имели поминальное значение: первый блин традиционно отдавали бедным в память об усопших.

Каждый день масленичной недели имеет свое название и обычаи. Понедельник называют Встречей, вторник — Заигрышами, среду — Лакомкой, четверг — Разгуляем, пятницу — Тещиными вечерками, субботу — Золовкиными посиделками, а воскресенье — Проводами или Прощеным воскресеньем. В этот день принято просить друг у друга прощения, чтобы с чистой душой войти в пост.

В городах России готовят обширную праздничную программу. В Москве пройдет фестиваль «Московская Масленица» с мастер-классами и ярмарками. В Санкт-Петербурге гуляния развернутся на Елагином острове. Музеи Золотого кольца, включая Ярославль и Ростов Великий, предложат интерактивные программы с хороводами и сжиганием чучела. В регионах, от Татарстана до Новосибирска, также запланированы народные игры, угощения и концерты.

