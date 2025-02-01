ФСБ: гражданин Украины выдал себя за россиянина и оскорблял в интернете узбеков

ФСБ установила личность гражданина, который от имени россиянина в видео на YouTube-канале оскорблял узбекскую нацию, сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

В ведомстве выяснили, что ролик появился на YouTube-канале, деятельность которого контролируют спецслужбы Литвы. Мужчина, который в национал-шовинистической манере говорил о представителях узбекской нации, — это гражданин Украины Николай Кочмарик. Он проживает в Николаевской области. Активно поддерживает ВСУ.

В ведомстве отметили, что для установления личности был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Итоги работы не вызвали удивления у сотрудников. По данным ФСБ, представители украинских и литовских спецслужб объединяют силы, чтобы настраивать жителей стран СНГ против россиян путем различных фейковых заявлений. Цель — принудить лидеров дружественных стран прекратить сотрудничество с Кремлем на фоне общественных протестов.

«Распространенный в социальных медиа видеоролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как у узбекской, так и российской общественности», — отметили в ЦОС.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Подмосковье мужчину, совершившего ряд диверсий.