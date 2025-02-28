ФСБ показала тайник задержанных за подготовку теракта против Тихона

ФСБ предоставила видео, на котором происходит изъятие поддельных паспортов из тайника. Координаты места были переданы задержанным ныне лицам, в обязанности которых входило заложение взрывного устройства в храм в Москве с целью устранения митрополита Тихона, сообщило РИА Новости.

Видео позволяет определить, что для тайника была выбрана лесистая местность. Один из задержанных дал показания. По его словам, его принуждали следить за митрополитом. Он является гражданином Украины. Во время допроса мужчина сообщил, что его семье угрожали.

В тайнике находился конверт с поддельными паспортами задержанных, завернутый в упаковку из-под сока. Найденные в схроне предметы находились в пластиковой прозрачной коробке. Один из задержанных рассказал, что после теракта должен был покинуть территорию РФ. В коробке также находился флеш-накопитель.

ФСБ России продемонстрировала кадры задержания граждан Украины и России, которые готовили теракт против митрополита. Задержания проходили в разное время суток на улице и в квартире, где находились подозреваемые. Организаторами теракта выступили спецагенты Украины.

«Обвиняемым в подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона грозят двузначные сроки лишения свободы, следует из положений УК РФ», — сообщило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ застрелили в Саратовской области агента украинских спецслужб, готовившего теракт.