Сотрудники ФСБ застрелили в Саратовской области агента украинских спецслужб, готовившего теракт

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Саратовской области против одного из государственных чиновников. Его должен был совершить человек, который работал на украинскую спецслужбу. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление Центра общественных связей ФСБ. По нему гражданин РФ был завербован на украинской территории еще в прошлом году. Он прошел специальную подготовку, после чего был послан в РФ совершать террористические акты. Его деятельность была вскрыта сотрудниками ФСБ.

«Гражданин изъял из схрона взрывное устройство с поражающими элементами, которое собирался использовать для подрыва служебного автомобиля госчиновника. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — указали журналистам.

Помимо подготовки терактов, 48-летний мужчина вел шпионаж. Он собирал сведения о военном аэродроме в Энгельсе, а также фиксировал результаты ударов ВСУ по топливно-энергетическим объектам в регионе. С места происшествия оперативниками был изъят пистолет преступника, а также взрывное устройство. Дома у него обнаружены взрывчатка и средства наблюдения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку иностранцев пересечь российско-финскую границу. Были задержаны пять человек, один из которых выступал в качестве проводника. ЧП произошло в Выборгском районе Ленинградской области, все злоумышленники были арестованы.