В трех городах РФ задержали четырех женщин по подозрению в подготовке терактов
ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону агентов спецслужб Киева
Фото: [flickr.com]
ФСБ сообщила о задержании четырех женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, пишет «Коммерсантъ».
По информации службы, эти женщины были завербованы Киевом для организации терактов против высокопоставленных представителей Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса. Задержанные прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу и управлению дронами.
В результате обысков у них были найдены взрывчатые вещества, детонаторы и средства связи с их кураторами. Все они признали свою вину, за что могут получить до 30 лет тюремного заключения. Спецслужбы проводят расследование для выявления и привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности.
Как передает РИА Новости, ФСБ опубликовала видео с допросом одной из задержанных в Ростове, которая сообщила, что была завербована в 2023 году и собирала информацию о высокопоставленных сотрудниках Минобороны, за что получала криптовалюту от кураторов.
Ранее сообщалось, что в Якутии арестовали наркоторговцев с пятью кг наркотиков и 30 млн руб.