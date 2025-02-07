В трех городах РФ задержали четырех женщин по подозрению в подготовке терактов

ФСБ сообщила о задержании четырех женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, пишет «Коммерсантъ».

По информации службы, эти женщины были завербованы Киевом для организации терактов против высокопоставленных представителей Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса. Задержанные прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу и управлению дронами.

В результате обысков у них были найдены взрывчатые вещества, детонаторы и средства связи с их кураторами. Все они признали свою вину, за что могут получить до 30 лет тюремного заключения. Спецслужбы проводят расследование для выявления и привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности.

Как передает РИА Новости, ФСБ опубликовала видео с допросом одной из задержанных в Ростове, которая сообщила, что была завербована в 2023 году и собирала информацию о высокопоставленных сотрудниках Минобороны, за что получала криптовалюту от кураторов.

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