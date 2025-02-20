ФСБ: россиянин готовил по указанию ВФУ диверсию на ж/д в Сочи

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи задержали гражданина РФ, который готовил диверсию на железнодорожном объекте, сообщил ТАСС.

По данным ведомства, россиянина задержали с поличным. Он сотрудничал с представителями военизированного формирования Украины*. Кураторы поставили задание — поджечь электрооборудование на железнодорожном сообщении. Для реализации преступного плана гражданин РФ изготовил три самодельных зажигательных устройства.

«При подходе к месту совершения преступления подозреваемый задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.

Против мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело. По данным ФСБ, житель Сочи самостоятельно нашел способ, как выйти на представителей ВФУ. С куратором он связывался через Telegram, сообщил «Коммерсантъ». Сотрудники ведомства продолжают сбор материалов, доказывающих вину задержанного. Срок наказания за подобное преступление достигает 20 лет заключения в колонии. Объект, выбранный для поджога, не пострадал.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ застрелили в Саратовской области агента украинских спецслужб, готовившего теракт.

*признан террористическим на территории РФ.