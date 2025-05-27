ФСБ задержала участников нападения на военнослужащих РФ из банды Басаева и Хаттаба

По данным агентства, задержанные участвовали в нападении на Дагестан, которое произошло в 1999 году. Эти лица принимали участие в нападении на псковских десантников в Чечне. Инцидент произошел в феврале 2000 года. В ФСБ сообщили, что бывшие боевики были задержаны на территории разных регионов — в Ставрополье, Астраханской области, в Ингушетии и Дагестане.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что задержанные заключены под стражу. Раджабу Хасаеву, Арсену Колдасову, Батыру Арсанову и Расулу Тахтамирову предъявили обвинение в вооруженном мятеже. В рамках инкриминируемой статьи также выдвинуто обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащих. Суд должен также учесть, что они были членами банды. В операции по задержанию принимали участие сотрудники различных ведомств, в частности, ФСБ, МВД и Росгвардии.

По информации издания, в результате боестолкновений, в которых принимали участие задержанные, погибли свыше 130 военнослужащих РФ. Известно также, что более 80 бойцов получили ранения разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала террористов, которые по поручению куратора из Польши вербовали жителей Нижегородской области.