ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в России
ФСБ изъяла 136 кг взрывчатки и 400 единиц огнестрельного оружия у нелегалов
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В ходе спецоперации, проведенной в 58 российских регионах, у 172 нелегальных изготовителей оружия изъято свыше 400 единиц огнестрельного оружия, а также более 136 кг взрывчатки. Информация об этом поступила в РБК из пресс-релиза ФСБ.
Федеральная служба безопасности, действуя совместно с МВД и Росгвардией, остановила противозаконную деятельность граждан, занимавшихся незаконным оборотом оружия и переделкой гражданских образцов для придания им боевых свойств.
Конфискованный арсенал включал в себя широкий спектр вооружений: от пулеметов и автоматов до пистолетов, револьверов, винтовок, карабинов и ружей, а также гранаты с запалами и 56 тыс. патронов различных калибров.
Представители ведомства сообщили о ликвидации 62 подпольных цехов, специализировавшихся на модификации оружия и производстве боеприпасов.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали участника банды Басаева в Дагестане.