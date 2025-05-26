ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в России

В ходе спецоперации, проведенной в 58 российских регионах, у 172 нелегальных изготовителей оружия изъято свыше 400 единиц огнестрельного оружия, а также более 136 кг взрывчатки. Информация об этом поступила в РБК из пресс-релиза ФСБ.

Федеральная служба безопасности, действуя совместно с МВД и Росгвардией, остановила противозаконную деятельность граждан, занимавшихся незаконным оборотом оружия и переделкой гражданских образцов для придания им боевых свойств.

Конфискованный арсенал включал в себя широкий спектр вооружений: от пулеметов и автоматов до пистолетов, револьверов, винтовок, карабинов и ружей, а также гранаты с запалами и 56 тыс. патронов различных калибров.

Представители ведомства сообщили о ликвидации 62 подпольных цехов, специализировавшихся на модификации оружия и производстве боеприпасов.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали участника банды Басаева в Дагестане.