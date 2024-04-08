ФСБ задержала волгоградца, который направлялся на Украину для вступления в ряды ВСУ

Согласно предварительной версии следствия, мужчина планировал выехать из России сначала в одну страну, а уже оттуда на Украину. Мужчина был намерен вступить в ВСУ и воевать против России. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по причине признаков государственной измены.

Проводится комплекс следственных действий. Сотрудники устанавливают способы связи между задержанным волгоградцем и украинскими представителями.

Ранее мы сообщали, что сотрудники ФСБ и МВД задержали мошенников, работавших на Украину. Они обманули россиян на семь миллиардов рублей. Деньги переводили на нужды ВСУ.