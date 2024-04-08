Силовики задержали мошенников, работавших на Украину и обманувших россиян на 7 миллиардов рублей

Сотрудники ФСБ и МВД во время совместной операции задержали пятерых организаторов виртуального узла связи, который использовался для вымогательства денег у россиян.

Мошенники работали на украинский кол-центр. Сообщается, что похищенные у российских граждан сбережения шли на финансирование ВСУ. Только с помощью одного этого узла связи аферисты обманули доверчивых граждан на общую сумму в 7 млрд рублей.

Правоохранители изъяли у мошенников компьютеры, оборудование, деньги и драгоценности. Задержанные помещены под арест.

Ранее адвокат Кирилл Данилов рассказал, как мошенники могут использовать для обмана схему с «ошибочным переводом денег».