Силовики задержали мошенников, работавших на Украину и обманувших россиян на 7 миллиардов рублей
Фото: [ЦОС ФСБ]
Сотрудники ФСБ и МВД во время совместной операции задержали пятерых организаторов виртуального узла связи, который использовался для вымогательства денег у россиян.
Мошенники работали на украинский кол-центр. Сообщается, что похищенные у российских граждан сбережения шли на финансирование ВСУ. Только с помощью одного этого узла связи аферисты обманули доверчивых граждан на общую сумму в 7 млрд рублей.
Правоохранители изъяли у мошенников компьютеры, оборудование, деньги и драгоценности. Задержанные помещены под арест.
Ранее адвокат Кирилл Данилов рассказал, как мошенники могут использовать для обмана схему с «ошибочным переводом денег».