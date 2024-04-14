FT: договор о поставках французских истребителей Сербии согласован на 90%

Газета Financial Times (FT), ссылаясь на данные представителя Минобороны Сербии, сообщает, что Сербия и Франция обсудили основные пункты договора о передаче сербским ВВС 12 истребителей Rafale. Сделка согласована на 90%.

Сообщается, что сторонам осталось обсудить некоторые финансовые вопросы договора. Ранее Сербия приобретала у России МиГ-29, но в сложившейся геополитической ситуации теперь такой возможности нет. Сербии было необходимо искать альтернативные варианты.

«Мы полагались на технологии советского типа и теперь должны обслуживать эту технику. В силу геополитических обстоятельств теперь это практически невозможно. Даже если у вас есть такое желание, покупать у России в любом случае не получится», —заявил собеседник издания.

Сербский генерал в отставке Срето Малинович рассказал, что сторонам необходимо договориться не только о доставке французских истребителей. В рамках проекта важно предоставить специалистов, которые помогут в обучении сербских пилотов. Кроме того, необходимо обсудить сроки ремонта техники и перечень необходимых вспомогательных элементов.

Генерал уверен, что поставки истребителей станут первым шагов в сотрудничестве между Францией и Сербией. В дальнейшем необходимо также приобрести ракеты типа «воздух - воздух», чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства.

Президент Сербии Александр Вучич ранее рассказывал, что республика готова приобретать военную технику у России и Китая, но не имеет такой возможности по ряду причин.

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