У берегов Румынии нашли загадочный морской дрон

У берегов Румынии на побережье Черного моря нашли морской дрон, собранный из советских и американских деталей, сообщает издание Naval News .

По информации источника, находка озадачила экспертов. Объект дрейфовал в двадцати милях к востоку от Тулузы. Отмечается, что при изучении дрона выяснилось, что он был собран на основе американской лодки AM-800 с алюминиевым корпусом. Ранее их производила компания Silver Ships в Алабаме. Такие лодки использовались для пожарно-спасательных работ.

Naval News пишет, что длина найденного дрона составляет 9,5 метра. На лодке установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 «Термит» с 500 килограммами в катер с помощью системы спутниковой связи Starlink.

Румынская сторона не уточнила, кому принадлежит найденный дрон. Эксперты сходятся во мнении, что катер принадлежит ВСУ. Официальных комментариев от украинской стороны не поступало. Катер уничтожили саперы на полигоне.

В январе Министерство обороны Румынии сообщило, что в небесном пространстве обнаружена российская крылатая ракета. В ведомстве указали, что ракета пересекла территорию Молдавии, но не нарушила территориальную целостность Румынии.

Ранее мы сообщали, что Минэнерго Украины проинформировало о повреждении подстанции в Одессе.