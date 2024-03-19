FT: ЕС будет взимать пошлину на зерно из России и Белоруссии

Источники Financial Times сообщают о намерении Евросоюза в течение ближайших десяти дней ввести пошлину в размере €95 за тонну на зерно, привезенное из России и Белоруссии.

«Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены», — говорится в публикации.

Причиной данного решения стал прогнозируемый экспертами в этом году высокий урожай. Страны Евросоюза заинтересованы в поддержке собственных производителей. У фермеров есть большой запас отечественной прошлогодней продукции, который также необходимо реализовать.

Предполагается, что действие пошлины завершится 30 июня. До этого времени стоимость российской и белорусской агропромышленной продукции увеличится примерно на 50%. Пошлины также намерены ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.

В настоящее время Евросоюз уже установил особенный тариф на импорт сахара из России и Белоруссии. Европейские компании таким способом стабилизируют ситуацию на внутреннем рынке.

Эксперты не исключают, что введенные пошлины негативно отразятся на торговых отношениях между Евросоюзом, РФ и Белоруссией.

Ранее эксперт Александр Фролов оценил перспективы развития компаний «Роснефти» и «Газпрома» на фоне сложных политических взаимоотношений всех стран мира и ранее введенных санкций.