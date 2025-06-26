FT обратил внимание на изменение отношения Трампа к Путину и Зеленскому

Президент США Дональд Трамп после встречи на полях саммита НАТО назвал украинского лидера Владимира Зеленского милым, а после сообщил о жесткой позиции президента РФ Владимира Путина. Эксперты считают, что американский лидер изменил мнение относительно лидеров двух конфликтующих стран, сообщила британская газета Financial Times (FT).

По мнению автора статьи, после инаугурации Трамп проявлял активность в налаживании отношений с Россией. Он провел несколько телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Лидер не возражал против встреч дипломатов двух стран. Однако в последние несколько недель ситуация изменилась.

«В последние недели Трамп все больше разочаровывался в российском президенте из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня», — указано в материале FT.

По информации двух собеседников издания, которые находились в зале во время саммита НАТО, Трамп несколько раз упоминал о выходе из-под контроля ситуации на Украине. Президент заявил, что с Владимиром Зеленским у него сложились напряженные отношения. Однако это в прошлом. По его мнению, президент Украины заинтересован в завершении конфликта. Американский лидер также рассказал о важности укрепления собственно оборонной промышленности.

«Я думаю, сейчас самое время ее закончить. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы ее закончить», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал, что при нем Россия не нападет на НАТО.