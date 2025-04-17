FT: планировавшие покинуть РФ компании приостанавливают планы

Некоторые иностранные компании, которые собирались уходить с российского рынка, решили повременить с данным решением. Соответствующей информацией располагают источники газеты Financial Times (FT).

По информации источников FT, западный бизнес проявляет «сдержанный интерес» к возвращению на российский рынок. Издание считает, что переломным моментом стала новость о возвращении в Россию Ariston Thermo Rus. Кремль в ответ на западные санкции передал европейскую компанию отечественным игрокам. В прошлом месяце президент РФ вернул компанию собственнику.

«Это дело стало первым случаем, когда Москва завершила внешнее управление компанией, находящейся в залоге, не принудительной продажей, а возвращением бизнеса его владельцам», — указано в публикации Financial Times.

Один западный бизнесмен заявил изданию, что Россия готова к возвращению иностранных компаний. По его мнению, Москва поставила ультиматум — либо бизнес возвращается сейчас, либо больше не претендует на российский рынок. К такому выводу собеседник пришел после общения с российскими чиновниками.

По информации источников, в Москву приезжают некоторые представители крупных международных сырьевых трейдеров. Они проводят переговоры, подробности которых не разглашаются. Эксперты не ожидают массового возвращения иностранных компаний на российский рынок. Возвращение американских компаний, по мнению специалистов, исключено. Некоторые компании потеряли до 50% акций, когда покидали РФ.

Ранее стало известно о планах китайских автобрендов покинуть Россию.