Стало известно о планах китайских автобрендов покинуть Россию

Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ». Ожидается, что в 2025 году могут уйти около десяти марок. Эксперты связывают это с низкими продажами и уменьшением рентабельности автосалонов.

Ключевыми факторами ухода китайских производителей с российского рынка стали избыток предложения, низкая потребительская активность и острая конкуренция. В первом квартале 2025 года закрылось 213 шоурумов китайских автомобилей, что в 3,2 раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Отмечается, что высокие ставки кредитования, затоваривание складов, а также наличие неликвидного модельного ряда усугубляют ситуацию.

Как пишет «Ъ», дилеры начали отказываться от продления контрактов с убыточными брендами. Расторжение франшиз ведет к сокращению товаропроводящей цепочки, что негативно сказывается на текущем состоянии бизнеса. Производители, в свою очередь, теряют инфраструктуру для стабильного присутствия на отечественном рынке.

Продажи многих китайских марок не превышают нескольких десятков автомобилей в месяц. Эксперты отмечают, что у брендов с продажами менее 60-70 автомобилей за три месяца шансы на выживание крайне невысоки. В зоне риска находятся марки, реализующие менее 1 тыс. автомобилей в год.

Многие российские граждане отдают предпочтение более известным зарубежным брендам, чтобы избежать возможных проблем с сервисным обслуживанием. В то же время некоторые китайские компании не спешат уходить с рынка, сохраняя имидж и надеясь на восстановление спроса в будущем.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в рамках торговой войны Китай запретил ввоз в страну Boeing из США.