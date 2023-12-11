Футболиста Александра Трошечкина обманули мошенники

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту NewsNN, что в полицию обратился футболист Александр Трошечкин. Спортсмен стал жертвой мошенников, которым перевел 133 тысяч рублей.

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» собирался купить кроссовки стоимостью 133 тысячи рублей через интернет. Он связался с продавцом онлайн-магазина в сети, которая на территории РФ является запрещенной, сообщает newsnn.ru.

Спортсмен перевел деньги, но товар так и не получил. На связь продавец выходить перестал. Футболист написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В последнее время мошенники активизировались. Чаще всего проворачивают аферы через интернет или в телефонном режиме. Особенно проблема стала актуальной для жителей ДНР. В городах республики на данный момент работает единственный банк РФ - ПСБ. Горожане рассказали корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», какие схемы прокручивают аферисты, представляясь то сотрудниками банка, то представителями столичного отделения полиции.