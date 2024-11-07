ГАИ: режим труда и отдыха у кемеровских водителей автобусов нарушен

Ответственные лица выпускают на линию транспорт, не переживая за жизни и здоровье участников движения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на отделение БДД кемеровской ГАИ.

В Кемерове в текущем году были зафиксированы случаи, когда в ДТП со смертельным сходом фигурировали водители общественного транспорта. Автоинспекторы и сотрудники правоохранительных органов провели рейд с целью проверки условий работы водителей и технического состояния выданного им транспорта.

Администрация не следит за соблюдением режима сна и отдыха. Автобусы нередко выходят на линию без необходимого предварительного осмотра. В итоге транспорт курсирует по маршруту с техническими неисправностями или с изменениями конструкции.

«Уважаемые руководители автотранспортных предприятий, сохранение здоровья и жизни пассажиров при перевозке по маршрутам — ваша приоритетная задача!» — отметил заместитель начальника Кемеровской Госавтоинспекции Сергей Белов.

Сергей Белов призвал руководителей автотранспортных предприятий взять ситуацию с нарушениями под личный контроль.

Ранее сообщалось, что еще одно уголовное дело возбудили после того, как автобус насмерть сбил пенсионера в подмосковном Клину.