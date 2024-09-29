Галкин* передумал продавать за 50 млн руб. квартиру в Москве, в которой когда-то гостила Пугачева

Юморист Максим Галкин* передумал продавать квартиру в Москве, в которой когда-то гостила его супруга — певица Алла Пугачева, сообщил SHOT.

SHOT располагает информацией, что квартира была выставлена на продажу за 50 млн руб. После отъезда из России шоумен решил сдавать принадлежащую ему квартиру в аренду. Со временем трехкомнатную квартиру перестали снимать. Тогда Галкин* решил продать недвижимость, но она не пользуется спросом на рынке.

Квартира пустует. Юморист в ней по-прежнему прописан. Квартира площадью 103 кв.м. — это наследство Галкина*. Квартира принадлежала родителям. Отец шоумена был военным, возглавлял Автобронетанковое управление Министерства обороны РФ. В 2005 году квартира, расположенная на Новочеремушкинской улице, перешла в собственность Максима. Несмотря на то, что в ней никто не проживает на протяжении нескольких месяцев, она под охраной.

«Правда, соседи рады, что собственник уехал. Говорят, им стыдно жить рядом с таким соседом», — сообщил SHOT.

Юморист покинул Россию после начала СВО в знак протеста против проведения спецоперации. Во время своих концертов, с которыми он выступает за границей, шоумен часто высказывается о россиянах в негативной тональности. Активно демонстрирует поддержку Украине.

Ранее сообщалось, что иноагент Галкин* запретил российским зрителям снимать его выступления и записывать их на диктофон в США и Канаде.

*признан в РФ иностранным агентом.