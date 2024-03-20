Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские бойцы помогли выбраться из заминированного ВСУ населенного пункта в Харьковской области семи пожилым жителям, сообщили РИА Новости.

«Получается так, что люди остались просто отрезаны от мирной жизни», — пояснил собеседник агентства.

Виталий Ганчев рассказал, что населенный пункт контролируется Украиной. Военные ВСУ заминировали все проходы к поселку и оставили занятые там позиции. Он находится вблизи государственной границы с Российской Федерацией. Пожилые люди длительное время находились без продуктов питания. Электроэнергии и газа в населенном пункте нет давно. Люди не могли спастись и перейти на сторону РФ.

В ВГА Харьковской области обратились родственники пенсионеров. Сотрудники администрации рассказали о сложившейся ситуации военнослужащим РФ, которые героически помогли семи пожилым людям обойти все заминированные тропы.

«Мы, соответственно, тоже в свою очередь обратились к военнослужащим, Федеральной службе безопасности, погрануправлению, чтобы нам оказали поддержку. Была проведена специальная операция, людей эвакуировали с этой территории», — рассказал РИА Новости в среду глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

Напомним, периодически в СМИ появляется информация о принудительной эвакуации граждан Украины из тех населенных пунктов, которые находятся на грани освобождения Армией РФ. Жители Авдеевки рассказывали, что принудительно в первую очередь вывозят детей. Их родителям приходится следовать за ними.

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