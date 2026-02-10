Гаражи против государства: почему семья экс-владельца «Арианта» борется за переоценку уже изъятого имущества

Супруга бывшего владельца «Арианта» Александра Аристова Людмила обжаловала в Верховном суде РФ решения судов по иску об оценке арестованного имущества, сообщил kursdela.biz.

По информации издания, в карточке арбитражного дела имеются сведения о подаче кассационной жалобы в ВС РФ. Вторым истцом стал Александр Аристов. Супруги намеревались обжаловать оценку приставами двух нежилых помещений и гаража, которые считаются их собственностью. Истцы заявили, что оценка не соответствует реальный цене на рынке недвижимости.

«В прошлом (2025. — Прим. ред.) году Аристовы проиграли по этому делу суды в трех инстанциях. 20 марта им отказал Арбитражный суд Москвы, 26 августа — 9 арбитражный апелляционный суд, 17 декабря — Арбитражный суд Московского округа», — сообщил kursdela.biz.

Попытка оспорить арест счетов на 46,6 млрд руб., совершенная в октябре, оказалась безуспешной. Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии ВС РФ.

По информации издания, в число активов входят акции агрофирмы «Ариант». Все активы в 2024 году перешли под контроль государства. По версии сотрудников правоохранительных органов, Аристов, а также его экс-партнер по бизнесу и члены семьи, получили неосновательное обогащение. Его сумма достигла 105 млрд руб. Активы делого партнера, с которым Аристов сотрудничал много лет, также национализированы на основании решения Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что в России вынесен первый штраф за реакции в соцсетях.