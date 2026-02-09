Суд приравнял лайки к дискредитации: в России вынесен первый штраф за реакции в соцсетях

Ковдорский районный суд Мурманской области впервые в российской судебной практике привлек гражданина к административной ответственности за проставление лайков под видеоматериалами на платформе YouTube. Местный житель Василий Йовдий признан виновным в публичной дискредитации Вооруженных сил РФ, за что ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Об этом сообщает Baza.

Согласно материалам дела, мужчина, являющийся уроженцем Украины, оставлял одобрительные реакции и комментарии под публикациями на каналах, которые ранее были признаны в России иностранными агентами. Правоохранительные органы квалифицировали такие действия как форму публичного выражения позиции, направленной на дискредитацию российской армии. В частности, внимание суда привлек лайк под видеозаписью, касающейся трагических событий в Москве в декабре 2024 года, когда в результате террористического акта погибли высокопоставленные офицеры ведомства радиационной, химической и биологической защиты.

Во время разбирательства Йовдий полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Он подчеркнул, что не является сторонником текущего политического курса официального Киева. При определении размера денежного взыскания суд учел преклонный возраст правонарушителя и его признательные показания. В итоге инстанция сочла возможным ограничиться минимально предусмотренной законом суммой по данной административной статье. Этот случай стал первым зафиксированным в стране примером, когда за проявление активности в виде лайков под видеороликами наступила юридическая ответственность.

Ранее полиция задержала мужчину за нападение на пассажирку в московском метро.