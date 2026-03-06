Гаражный кооператив, избиение и требование переписать квартиру: спустя годы нашли организатора похищений двух женщин

Сотрудники правоохранительных органов установили цель похищения двух жительниц Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, первый инцидент произошел в мае 2021 года. Двое злоумышленников привезли на территорию гаражного кооператива женщину. Они избили ее и угрожали с требованием передать своему брату важную информацию: мужчина был обязан переоформить на злоумышленников половину квартиры стоимостью 1,25 млн руб.

«Опасаясь угроз со стороны нападавших, кемеровчанка вынуждена была выполнить их требования. При этом в полицию о произошедшем она своевременно не обратилась», — указано в сообщении.

По данным ведомства, второй инцидент произошел в августе 2023 года. Похищение было совершено на фоне личного недовольства. Мужчина усадил женщину в автомобиль, выбросил ее мобильный телефон и увез. Во время одной из остановок женщине удалось выбраться из автомобиля. Она обратилась за помощью к прохожим.

«При этом в полицию за помощью потерпевшая также своевременно не обратилась», — отмечено в сообщении.

В полиции установили, что в обоих случаях инициатором похищения был 34-летний житель Новосибирска, обладающий влиянием в уголовно-криминальной среде. В феврале 2025 года стражи порядка выехали в одну из станиц Краснодарского края и задержали мужчину. Выяснилось, что сразу после одного из преступлений он скрылся с места и все это время жил под чужим именем. Теперь фигурант уголовного дела дожидается суда в СИЗО.

«Собранные полицейскими материалы позволили предъявить фигуранту обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство" и ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека". В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемых статей предусматривают в качестве максимальной меры наказания 15 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что инцидент с самопохищением подростков взяли на контроль в Домодедове.