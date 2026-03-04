В Домодедове взяли на контроль инцидент с подростками, которые инсценировали собственное похищение

Домодедовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств происшествия с подростками, которые по указке «кураторов» инсценировали собственное похищение, по факту вымогательства денег у местной жительницы в особо крупном размере возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники написали 17-летней девушке, используя методы социальной инженерии, после чего под их воздействием 17 февраля она самостоятельно покинула квартиру и направилась в другой регион. По пути она встретилась с 16-летним парнем, который также попал под влияние неизвестных якобы сотрудников правоохранительных органов. В результате по инструкции подростки инсценировали собственное похищение и направили родным видеосообщения с требованием выкупа под угрозой применения насилия.

Их местонахождение удалось установить, они находились в Туле. Обстоятельства инцидента устанавливаются, местных жителей призвали быть бдительными.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.