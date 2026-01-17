Газовщику из Белгорода назначили 21 год колонии: суд не поверил в «туризм» и перевозку наркотиков

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы 37-летнего специалиста газовой службы из Белгорода, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, в 2024 году специалист газовой службы Александр Чеботарев*, воспользовавшись анонимной информационно-телекоммуникационной сетью, установил контакт с представителями признанной в РФ террористической организации. Сразу же началось преступное сотрудничество.

По данным следствия, житель Белгородской области получал координаты с указанием тайников, где в разное время забирал части для оружия, патроны, огнестрельное оружие украинского производства, взрывчатое вещество и взрывное устройство. Тайники находились в разных городах. С целью выполнения задания украинского агента россиянин посещал Москву. В столице требовалось собирать информацию.

По данным пресс-службы суда, обвиняемый не признал вину. Он не отрицал, что перевозил из одного города в другой сверток. Однако заверил, что выполнял задание неизвестного человека. Он предполагал, что перевозит запрещенные препараты. Поездку в Москву объяснил туристическим интересом. Суд принял во внимание собранные доказательства.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые четыре года он должен отбывать в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом 700 тыс. руб.», — говорится в сообщении суд.

*Внесен в РФ в перечень террористов.