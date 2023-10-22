Газпром изменил условия контракта поставок газа Венгрии

Во время интервью Павлу Зарубину в рамках телевизионного проекта «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал об условиях поставок газа Венгрии, сообщает агентство « РИА Новости ».

В осенне-зимние периоды Россия увеличит количество газа, которое будет доставлять в Венгрию. Дополнительный объем поставок «Газпрома» будет передан на постоянной основе в рамках заключенного договора. Известно, какой объем поставок согласован на 2023 год.

«По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 миллиарда кубических метров газа», - рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер

Ранее стало известно, что в эфире данной программы также интервью брали у президента России. Владимир Путин на немецком языке передал послание немцам, чтобы предупредить об опасной тенденции в правительстве Германии, которая приведет к развитию нацизма